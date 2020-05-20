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Fener’de rota bulut

Sarı-lacivertlilerin ’ta karar kıldığı iddia edilirken, ’nun genç hocayı arayarak ikna ettiği öğrenildi. Erol Bulut’un bu görüşmede gelecek sezonla ilgili bilgiler aldığı iddia edildi.

Fener’de rota bulut
Giriş Tarihi: 20.5.2020

Ersun Yanal'ın istifasının ardından Fenerbahçe'de başlayan teknik direktör arayışları adeta arapsaçına dönmüştü. Ortaya onlarca isim atılırken, geçtiğimiz günlerde Başkan Ali Koç, görüştükleri 3-4 isim olduğunu ve teknik adamda aradıkları kriterleri açıkladı. Türkiye'yi iyi tanıyan, 40-50 yaşlarında, kulübün ekonomik imkanlarına uyum sağlayabilecek, takım içi rekabeti sağlayabilecek ve cesur bir hoca aradıklarını söyleyen Koç'un işaret ettiği isim şüphesiz Erol Bulut'tu. Alanyaspor ile ekstra sezona hazırlanan Erol Bulut da yaptığı açıklamada, "Herkesin aklına ben geldim" demişti. Sportif direktörlüğe hazırlanan Emre Belözoğlu'nun, Medipol Başakşehir'de birlikte çalıştığı Erol Bulut ile dün bir telefon görüşmesi yaptığı ve "Hocam hazırlıklara başlayalım" dediği öğrenildi.

TAVSİYE VERDİ
Nenad Bjelica'nın bitmek bilmeyen talepleri nedeniyle Hırvat hocanın dosyasını rafa kaldıran Fenerbahçe yönetimi, Erol Bulut'u ilk sıraya koydu. Alanya ile sezonu bitirecek olan Bulut'un, bir yandan da Belözoğlu ile gelecek sezonun planlarını konuştuğu ve transfer için isim önerdiği kaydedildi. Pürüzlerin halledilmesinden sonra açıklamanın yapılması bekleniyor.

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