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Gençlik hamlesi

Ekonomik nedenlerden dolayı genç oyunculara yönelen önümüzdeki sezon ’de kadrosundaki gençleri vitrine çıkartacak.

Gençlik hamlesi
Giriş Tarihi: 20.5.2020

Korona virüs nedeniyle mevcut kadrodaki futbolculara yüzde 50 ila yüzde 25 aralığında yıllık ücretlerinde indirim talep eden Göztepe yönetimi özellikle altyapısından çıkardığı ve sezon başında transfer ettiği genç yıldız adaylarını parlatıp vitrine çıkarmayı planlıyor. Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut, mevcut kadrosunda yer alan kaleci Göktuğ Bakırbaş, savunmacı Adanaspor'da kiralık oynayan Hakan Çinemre, orta alanda forma giyen Kerem Kesgin, Hüseyin Bulut, Yalçın ve Altınordu'da kiralık olarak forma giyen Batuhan Kırdaroğlu ile genç hücumcu Ege Özkayımoğlu'nu önümüzdeki sezon kadroda değerlendirmeyi planlıyor.

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