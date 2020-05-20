Göz-Göz’de Beto harekatı

Göztepe'de gündem kaleci Beto. Beşiktaş'ın takımdan gönderdiği Loris Karius'un yerine renklerine katmayı planladığı Portekizli futbolcu için sarı-kırmızılı kulübün yönetimi hemen harekete geçti. İzmir ekibi ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 38 yaşındaki kaleci ile sezon sonunda yapılması planlanan görüşme erkene çekildi. 3 yıldır Türkiye'de yaşayan ve Göztepe'de çok mutlu olan tecrübeli file bekçisinin de sözleşme uzatma teklifine sıcak baktığı öğrenildi. Performansıyla büyük beğeni kazanan Portekizli eldivene 1 yıllık yeni kontrat önerilecek.

ÜLKESİNDEN DE TEKLİF VAR

Porto ve ve İspanya temsilcisi Sevilla ile UEFA Avrupa Ligi'nde 4 şampiyonluk kupası kaldıran, dünyanın en önemli yıldızlarıyla gerek formasını giydiği takımlarda ve görev aldığı Portekiz Milli Takımı'nda büyük başarılara imza atan Beto üç yıl önce sarıkırmızılı ekibe Sporting Lizbon'dan transfer olmuştu. Portekiz ekibinin de Beto'ya, "Gel bir yıl daha bizde oyna. Sonra sportif direktör ol" teklifinde bulunduğu öğrenildi. Göztepe'yi çok seven yıldız kalecinin ailesinin baskılarına rağmen İzmir ekibinde kalmak istediği bildirildi.



KARİYERİ ÇOK PARLAK

Sporting Lizbon ve Sevilla'da 4'er ve Leixoes'te 3 sezon, Casa Pia, Sporting Braga, Marco, CFR Cluj ile de 1'er sezon görev yapan Beto 3 sezondur Göztepe'nin vazgeçilmez ismi oldu. Ronaldo, Pepe, Quaresma, Reyes gibi dünyaca ünlü yıldızlarla oynama şansı bulan Beto, Portekiz Milli Takımı'nda da büyük başarılara imza attı. Kariyerin'de 14'ü Portekiz Milli Takımı olmak üzere 310 maça çıkan tecrübeli eldiven Porto ile 5, Sevilla ile 2 ve Romanya ekibi Cluj ile 1 şampiyonluk kupası aldı.

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