Kara Kartal'a müjdeli haber

Beşiktaş kulübü, önceki gün futbolcular, teknik heyet ve tesis çalışanlarına yapılan COVID-19 testlerinin tamamının negatif çıktığını açıkladı.

ÇEBİ'NİN DE DURUMU İYİ

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada; "18 Mayıs'ta tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve tesis çalışanlarımıza Covid-19 tarama testi yapılmıştır. Yapılan tarama testleri neticesinde, daha önce pozitif sonuç bulunanlar da dahil olmak üzere tüm sonuçlar negatif tespit edilmiştir" denildi. Beşiktaş, bu gelişmenin ardından bugün antrenmanlara yeniden başlama kararı aldı. Test sonucu pozitif çıkan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin akciğer tomogrofisi de temiz çıktı.