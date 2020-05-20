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Haberler Spor Kara Kartal'a müjdeli haber

'a müjdeli haber

Beşiktaş’ta daha önce korona virüse rastlanan 7 kişi dahil tüm takımın test sonuçları negatif çıktı. Futbolcular bugün idmana başlıyor.

Kara Kartal'a müjdeli haber
Giriş Tarihi: 20.5.2020

Beşiktaş kulübü, önceki gün futbolcular, teknik heyet ve tesis çalışanlarına yapılan COVID-19 testlerinin tamamının negatif çıktığını açıkladı.

ÇEBİ'NİN DE DURUMU İYİ
Beşiktaş'tan yapılan açıklamada; "18 Mayıs'ta tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve tesis çalışanlarımıza Covid-19 tarama testi yapılmıştır. Yapılan tarama testleri neticesinde, daha önce pozitif sonuç bulunanlar da dahil olmak üzere tüm sonuçlar negatif tespit edilmiştir" denildi. Beşiktaş, bu gelişmenin ardından bugün antrenmanlara yeniden başlama kararı aldı. Test sonucu pozitif çıkan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin akciğer tomogrofisi de temiz çıktı.

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