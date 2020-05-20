Karşıyaka’da tarih yazmak istiyorum

Karşıyaka'nın başarılı teknik patronu Soner Tolungüç, daha önce futbolcu, şimdi de teknik direktör olarak formasını giydiği yeşil-kırmızılı kulüpte tarihi zaferlere imza atmak istediğini söyledi. 108 yıllık bir çınara hizmet ettiği için çok mutlu ve gururlu olduğunu belirten Tolungüç, "Karşıyaka'da unutulmaz başarılara imza atmak istiyorum. Böylesine bir kulüpte çalışmak her kese nasip olmaz. Karşıyaka Türkiye'nin en köklü kulüplerinden birisidir. Tabii ki kötü günler geçirdik ama bu büyük camia küllerinden mutlaka doğacaktır. Böylesine bir dönemde kenetlenerek birçok şeyi başardık. Hedefimiz gençlerden kurulu kadromuzla bu takımı Play-Off'tan da olsa 2. Lig'e çıkarmak. Bunu da başaracağız" diye konuştu.