Muriç piyangosu

Fenerbahçe, sezon başında Vedat Muriç'i 3.5 milyon Euro karşılığında Rizespor'dan transfer etti. Birçok kulübün takip ettiği Muriç için biri İngiltere ve biri İtalya'dan olmak üzere iki takımın, menajeri Haluk Canatar'a fiyat sorduğu öğrenildi. İtalya'dan fiyat soruşturması yapan takımın Lazio olduğuna kesin gözüyle bakılıyor. Tare, uzun süredir Muriç'i yakından takip ediyor. Kosovalı golcü için girişimde bulunan İngiliz takımının ise Tottenham ya da Burnley olduğu öne sürüldü.

MOURİNHO ÇOK İSTİYOR

Burnley, Ocak ayında Fenerbahçe'ye teklif yapmış ancak kabul edilmemişti. Tottenham'da ise menajer Mourinho'nun Vedat Muriç'in peşinde olduğu biliniyor.



Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Vedat Muriç, sarı-lacivertli formayı lig ve kupada 28 karşılaşmada terletti. Yıldız golcü bu müsabakalarda 15 gol atıp 6'da asist yaparak takımına 21 gollük katkı sağladı.