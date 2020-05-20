Mustafa Denizli’yi keşfetti

Orhan Cura'nın Altay'a her zaman gönülden hizmet ettiğini ifade eden Kemal Zorlu, "Yıllarca sporcularımızın sağlığıyla ilgilendi. Yaşamının her döneminde Altay'a birşeyler kazandırmak için çalıştı. Örneğin Mustafa Denizli'yi Altay'a kazandıran Orhan Cura'dır. Çeşme'de sokak arasında keşfettiği Mustafa Denizli'yi ısrarla Altay'a kazandırmak için mücadele etmiş ve öyle bir yıldızı sadece kulübümüze değil Türk Futbolu'na armağan etmiştir." şeklinde konuştu.

"YETENEKLİ BİR DOKTOR"

Kulak Burun Boğaz Ana Bilim Dalı'nı 5. Klinik olarak Ege Üniversitesi'nde kuran başkanlığını yapan Cura'nın mesleğinde araştırmacı ve çok yetenekli bir doktor olduğunu ifade eden Zorlu, "Babamı 16. ölüm yıldönümünde anarken, Orhan abinin vefat haberiyle sarsıldık. İki büyük Altaylıyı aynı gün kaybettik. Bundan böyle 14 Mayıs Altay'ın hüzün günü olacak" dedi.