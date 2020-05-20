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Haberler Spor ‘Onları örnek alacağız’

‘Onları örnek alacağız’

‘Onları örnek alacağız’
Giriş Tarihi: 20.5.2020

İspanya La Liga Başkanı Javier Tebas, 1 ve 2. Bundesliga'nın başlamasının kendilerine cesaret verdiğini dile getirdi. Tebas, "12 Haziran'da ligleri tekrar başlatma umudumuz arttı. İşlerin yolunda gideceğine dair umutlarımız artık daha fazla. Almanya'yı tebrik ediyorum. Çünkü, maçları sorunsuz oynatarak muazzam bir iş başardılar. Onların sağlık protokollerini ve fikirlerini örnek alarak kendimize uyarlıyoruz. Bu şartlarda futbol oynatmak kolay değil ama elimizde bir örnek oluştu. Şimdi onları örnek alacağız." dedi.

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