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Haberler Spor Premier Lig şifresiz

şifresiz

Premier Lig şifresiz
Giriş Tarihi: 20.5.2020

İngiltere, şifresiz maçlar için devlet düzeyinde adımlar atmaya başladı. Spor, Medya, Kültür ve Dijital Hizmetler Müşaviri Oliver Dowden, bu konuda görüşmeler yaptıklarını açıkladı. Dowden, "Ligin geri dönmesi için büyük bir çaba gösteriyoruz. Ancak, her şeyde olduğu gibi futbolda da birinci önceliğimiz kamu sağlığı ve güvenliği. Bu nedenle TV'den şifresiz maçlar yayınlanması için görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Eğer insanlar evlerinde maçları seyredebilirlerse, onlara evlerinde kalma nedeni vermiş oluruz" dedi.

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