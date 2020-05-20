Ruhun şad olsun Cura

Altay camiası geçtiğimiz 14 Mayıs'ta unutulmaz başkanı Mazhar Zorlu'yu, 16. ölüm yıldönümünde anarken, bir acı haberle daha sarsıldı. Siyah-beyazlı kulübe unutulmaz hizmetlerde bulunan Profesör Doktor Orhan Cura, aynı gün vefat etmişti. Altay Kulübü'nün duayen yöneticilerinden Kemal Zorlu, babası merhum Mazhar Zorlu'nun çok yakın arkadaşı olan, büyük Altaylı Orhan Cura'yı anlatırken, "O görünmez kahramandı. Altay büyük bir değerini daha kaybetti" dedi. Prof.Dr. Orhan Cura'nın, kendisi gibi doktor olan Altay'ın eski başkanlarından Hulki Cura'nın oğlu olduğunu hatırlatan Zorlu, "Orhan abi, doğduğunda babası 7 yıllık Altay başkanıymış. 91 yıllık yaşamında aşkından hiç vazgeçmedi. Kulübe çok büyük değerler kattı, çok şeyler kazandırdı ama hiç ön plana çıkmadı" dedi.