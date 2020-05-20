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Haberler Spor Semih Erden: Belki şampiyon olacaktık

: Belki şampiyon olacaktık

Semih Erden: Belki şampiyon olacaktık
Giriş Tarihi: 20.5.2020

Korona virüs salgını nedeniyle bu sezon şampiyon ilan etmeden bitirilen ING Basketbol Süper Ligi'ni lider Anadolu Efes'in tek galibiyet gerisinde ikinci sırada tamamlayan Pınar Karşıyaka'da takım kaptanı Semih Erden, belki şampiyon olacabilecekleri yılda olağanüstü bir durum yaşadıklarını söyledi. Kariyerinde ilk kez böyle bir ara yaşadığını belirten tecrübeli pivot Semih, "Yaz aylarında da hep milli takımda oluyorduk. Böyle bir aranın olması çok üzücü. Güzel giden bir sezonumuz vardı. Belki şampiyonluğa kadar uzanacak bir sezonumuz vardı ama olağanüstü bir durum nedeniyle şu an bu noktadayız ama her şeyin başı sağlık. Sağlığın olmadığı bir yerde hiçbir şekilde hiçbir şey olmuyor. Dışarıda bizim için çalışan tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

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