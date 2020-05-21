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Alpaslan gidiyor mu?

Sarı-kırmızılılarda yönetim, ve ’un ısrarla istediği Alpaslan’ın bonservis ücretini 3 milyon Euro olarak belirledi.

Alpaslan gidiyor mu?
Giriş Tarihi: 21.5.2020

Fenerbahçe ve Trabzonspor'un ısrarla istediği Alpaslan için Göztepe yönetimi 3 milyon Euro istiyor. Sarı-kırmızı ekiple bir yıl daha sözleşmesi bulunan Alpaslan ile yola devam etme kararı alan yönetimin gelen teklifler üzerine futbolcuyla ön görüşme yaptığı öğrenildi. Alpaslan'ı ancak iyi bir rakam gelmesi halinde göndermeye karar veren yönetimin bonservis ücretini 3 milyon Euro olarak belirlediği öğrenildi. Stoper, ön libero ve sağ bekte görev yapabilen Alpaslan ligde bu sezon 18 maçta görev alırken 3 de gol attı. Futbol altyapısını Belçika'da alan 26 yaşındaki çok yönlü savunmacı A Milli Takım teknik direktörü Şenol Güneş tarafından da yakın takibe alınmıştı.

GÖZLER İLHAN PALUT'TA
Fenerbahçe'nin de transfer listesinde yer alan Alpaslan'a talip olan Trabzonspor ise Göztepe'ye 1 milyon Euro artı Yusuf Sarı ve Doğan Erdoğan'ı önermişti. Göztepe formasını iki sezonda 49 kez giyen Alpaslan Öztürk 6 gol atmayı başardı. Alpaslan ile ilgili son kararı teknik direktör İlhan Palut'un vereceği öğrenildi.

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