Altay’ın yeni kralı Turgut

Altay'ın devre arasında bünyesine kattığı başarılı hücum oyuncusu Turgut Doğan Şahin takıma önemli katkı sağladı. Siyah-beyazlı formayla görev yaptığı 8 karşılaşmada 4 asist yaparak siyah-beyazlı ekibin Play-Off yarışında kalmasında pay sahibi olan isimlerden biri oldu. Altay'ın çok önemli bir camialardan biri olduğunu belirten Turgut Doğan, "Bu kulübün yeri Süper Lig. Çok iyi bir hava yakalamıştık. Liglerin başlamasının ardından kaldığımız yerden devam etmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tek düşüncemiz bu armayı layık olduğu yere çıkarmak" dedi.

SÜPER LİG TECRÜBESİ VAR

Sol kanatın dışında santrfor ve sağ kanatta da oynayan 21 yaşındaki hücum oyuncusu daha önce Ankaragücü, Kayseri, Gaziantep, G.Birliği, Y.Malatya, Kasımpaşa, Çaykur Rize ve Fatih Karagümrük kulüplerinde forma giydi. Süper Lig'de 135 maçta görev yapan Turgut Doğan, 13 gol atarken 16 asist yaptı. TFF 1. Lig'de ise sahaya çıktığı 112 karşılaşmada 27 kez rakip fileleri havalandırırken 22 golün hazırlayıcısı oldu. Kariyerinde 314 maçta 55 gol ve 46 asist yaptı. 1. Lig'de 2, 2. Lig'de ise 1 kez şampiyonluk yaşadı.



KADRO DIŞI KALAN OĞUZHAN SANCISI

Altay'da devre arası kadro dışı bırakılan Oğuzhan Aynaoğlu'nun durumu yönetimi kara kara düşündürüyor. Ara transfer döneminde kulüp bulması istenen ancak hiçbir takımla anlaşamayınca elde kalan tecrübeli kanat oyuncusunun 2021 yılına kadar sözleşmesinin bulunması siyah-beyazlı kulübü sıkıntıya soktu. Özel antrenör eşliğinde bireysel antrenman yapan 28 yaşındaki gurbetçi futbolcu yönetimle anlaşma sağlayamadı. Karşılıklı anlaşma yoluyla yolların ayrılmaması durumunda Oğuzhan, gelecek sezon da İzmir ekibinden yıllık ücretini alacak. Geçen sezon Adanaspor'dan transfer edilen Oğuzhan ilk yılında 12 maçta, bu sezon ise ilk yarıda 10 maçta oynarken, gol atma başarısı gösteremedi.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ