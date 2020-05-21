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Aslan’da rota Hollanda

Gelecek sezon için çalışmalarını sürdüren G.Saray Heracles formasını giyen ’i gündeme aldı.

Aslan’da rota Hollanda
Giriş Tarihi: 21.5.2020

Korona virüsü salgını nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarını hızlandıran Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yeni sezonda geniş rotasyonlu bir kadro kurmak isteyen Cimbom, teknik direktör Fatih Terim ve scout ekibinin raporu doğrultusunda hareket edecek. Bu doğrultuda arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılıların önceliklerinden biriyse forvet transferi. Aslan, Diagne ve Andone ile yola devam etmeyecek. Yıllık maliyeti fazla olan Falcao'ya da gelen teklifleri değerlendirmeyi düşünen yönetim yeni forvet arayışına girdi. Bu doğrultuda ise Heracles Almelo forması giyen Nijeryalı forvet Cyriel Dessers'in gündeme geldiği iddia edildi.

TERİM'DE ONAY VERDİ
Sarı-kırmızılı yöneticilerin önümüzdeki günlerde 25 yaşındaki futbolcu için girişimlerini hızlandıracağı ve teknik direktör Fatih Terim'in de oyuncunun transferine onay verdiği öğrenildi. 25 yaşındaki forvet, OH Leuven'de futbola başlarken, KSC Lokeren, NAC Breda ve Utrecht formalarını giydikten sonra Heracles'e geldi.

CİM-BOM TESTTEN GEÇTİ
Galatasaray'da dün sabah saatlerinde sağlık ekiplerinin tesislere gelmesinin ardından; sarı-kırmızılıların teknik patronu Fatih Terim, teknik ekip ve futbolcular bir kez daha Kovid-19 testine tabi tutuldu. Cim-Bom testlerin sonuçlarına göre hareket edecek. Gerçekleştirilen testlerden negatif sonuçlar çıkarsa, sarı-kırmızılılar kısa sürede antrenmanlara başlayacak. Pozitif vakaya rastlanması halinde ise durum bir kez daha gözden geçirilecek.

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