Çinemre’ye bir şans daha verecekler

Göztepe'nin her sezon sakatlık kabusuyla boğuşan defans oyuncusu Hakan Çinemre'ye yeni sezon öncesi bir şans daha doğdu. Sarı-kırmızılılara 2017-2018 sezonunda Fenerbahçe'den transfer edilen 26 yaşındaki stoper, iki kez sağ diz ön çapraz bağlarından sakatlandı. Göztepe'ye geldiği ilk senesinde Trabzonspor maçında çapraz bağları kopan Hakan yaklaşık 7 ay futboldan uzak kalmıştı. Geçen sezon ise iyileşip sahalara dönen Çinemre aynı kabusu bu kez kupadaki Nazillispor maçında yaşadı. Ara dönemde Adanaspor'a kiralanan ve 11 maça çıkan Hakan için teknik direktör İlhan Palut'un olumlu rapor verdiği ve takımda kalacağı belirtildi.