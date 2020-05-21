F.Bahçe’de işlem tamam

Gelecek sezon için transfer çalışmalarına yeni sportif direktörü Emre Belözoğlu önderliğinde devam eden Fenerbahçe'nin, kritik bir transferi bitirdiği ifade edildi. Fenerbahçe'de sportif direktörlük görevine başlayacak olan Emre Belözoğlu'nun Başakşehirli İrfan Can Kahveci ile anlaşma sağladığı belirtildi. Kulübe yakın kaynaklardan alınan bilgiye göre sportif direktörlüğe hazırlanan Emre Belözoğlu, ikili ilişkilerinin iyi olduğu Gümüşdağ ve İrfan Can transfer için görüştü. Ligde iddiasını sürdüren Başakşehir'e zarar gelmemesi için bu görüşmeyi gizli tutan Belözoğlu'nun, Gümüşdağ'a "Başkanım, şampiyon olamazsanız İrfan'ı bize verin. Kariyerime iyi bir kadroyla başlamak istiyorum. Desteğinize ihtiyacım var" dediği Gümüşdağ'ın da Emre'ye "Sezon sonu tamam" dediği öğrenildi.

İRFAN İLE DE GÖRÜŞTÜ

Belözoğlu, Başakşehir'de birlikte forma giydiği 24 yaşındaki İrfan Can ile de görüşüp, "Artık büyük takımda oynama zamanı geldi" diyerek ikna ettiği öğrenildi. Transferin sezon sonunda resmiyete kavuşacağı iddia ediliyor.



Fenerbahçe, bir yandan teknik direktör sorununu çözüp bir yandan da gelecek sezonun kadrosunu kurmaya çalışıyor. Sarı-lacivertlilerin Başakşehir'in yıldızı İrfan Can'ın transferini bitirdiği öğrenildi.



VİSCA İÇİN DE BASTIRIYOR

Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci transferi için büyük bir mesafe kat etti. Ancak sarılacivertlilerin İrfan ile yetinmeyeceği öğrenildi. Kanarya'nın hedefinde Başakşehir'in bir başka yıldızı Edin Visca'nın olduğu öğrenildi. Bilindiği gibi sezon başında da bu transfer konuşulmuş ama sonuca ulaşamamıştı. Visca'nın da bu transfseri istediği ve yönetimden kolaylık istediği öğrenilmişti.