Futbolda mesai başlıyor

Süper Lig kulüplerinin başkanlarının yer aldığı Kulüpler Birliği Vakfı, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve yöneticilerin de katıldığı toplantıda Süper Lig'in daha önce de açıklandığı gibi 12 Haziran'da normal statüyle başlamasına karar verildi. TFF Başkanı Nihat Özdemir, kararın tüm kulüplerin başkanları tarafından ortak şekilde alındığı belirtirken, nihai kararın ise 28 Mayıs'ta verileceğini söyledi. Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak ise Süper Lig maçların riskin daha az olması adına İstanbul'da oynanmasını teklif ederken, "Bu böylece daha güvenli olur ve risk de daha azalır" dedi. Bunun üzerine Özdemir, "Diğer kulüpler ne diyor? İsterseniz bir oylayayım" dedi. Ancak, yapılan oylamada maçların tek bir kentte oynanması teklifi kabul görmedi.

PANDEMİ KURULMASI İSTENDİ

Kulüp başkanları toplantı sırasında önceliğin sağlık olduğuna vurgu yaparken, bu anlamda Pandemi Kurulu'nun oluşturulmasını ve 7-24 çalışmasını istedi.