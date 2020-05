Horoz'da rota Avrupa

Yukatel Denizlispor'da kulüp başkanı Ali Çetin, Yeni Asır'a özel açıklamalar yaptı, yönetim ola-rak en büyük hedeflerinin Avrupa kupalarına katılmak olduğunu vurguladı. 57 milyon TL borçla kulü-bü devraldıklarını açıklayan başkan Çetin, "Biz geleli 2 yıl oldu. Futbolcularımız antrenmana çıkmıyordu. Fırıncı ekmek vermiyor-du. Hepimiz yaşadık. Osman Özköylü hoca, 'Bu kulüpte et yok' dedi. Kulübün borç-ları iyi bir yere geldi. Zor şartlarda bugün-lere geldik. Borcu 45 milyon TL civarına indirdik" dedi.

HERKES KAPIDA

Başkan Ali Çetin, şöyle devam etti: "Bir ay önce Spor Toto'dan paramız gelecekti. Bir personelimiz vardı. 10 yıl hiç izin yapmadan çalışmış güya. 10 yıl hiç izin yapmadan çalışır mı bir insan? Stat müdürüne sordum 'İzin yapmadı mı?' diye. 'Her zaman izin yaptı' dedi. Ama mahkeme onu haklı buldu. 110 bin lira para ödedik. Herkes dava açı-yor. Süper Lig'deyiz diye para çok sanıyorlar. 9 sene sonra şampiyonluk geldi. Denizli, Süper Lig'de her zaman olmalı. Kalıcı olmayı başarmalıyız. İkinci hedef borcu sıfırlamak. Tercih edilebilen kulüp haline gelmek istiyoruz. 1 milyona oynayan futbolcu, 800 bine Denizli'yi tercih etmeli. Parasını gününde alacağını bileceği için gelmeli. Son-raki hedefimiz ise Avrupa. Akhisar gibi bir ilçe başa-rabiliyorsa biz niye başar-mayalım? En fazla 2 sene içinde Avrupa'ya gideriz."



ELLOSYONU VE MASKE SATACAĞIZ'

Denizlispor Başkanı Ali Çetin, "Fedekarlık konusunda futbolculardan talepte bulunmadık. Bizdeki samimiyet daha farklı. Yüzde 10-20 arası fedakarlık yapacaklardır eminim. Böyle bir beklentimiz var. Yeni projeler üretiyoruz. Hayat devam ediyor. Çalışanlara para vermemiz gerek. Dün karar aldık. 20 bine yakın el losyonu yaptırıyoruz. 3-4 milyon maske yaptırıyoruz. Yıkanabilir kalite maske. Denizlispor armalı. En kötü bayram sonuna yetişecek ürünler. 2 milyon tane maske yapan arkadaşımız kulüpten para talep etmedi. Bunları satıp gelir elde edeceğiz" dedi.



'TÜRK ASKERİ GİBİ HAZIRIZ'

Yukatel Denizlispor Başkanı Ali Çetin, korono virüs salgınının her kesimin enerjisini aldığını söyledi. Çetin, "Maddi ve manevi boyutu çok zor. Alınan önlemler ve tedbirler iyi gidiyor. Soğukluk oldu futbolda. Her gün kulüpte oluyorduk ama şimdi haftada iki kez gelip gidiyoruz kulübe. Futbolculara bir şey olur diye fazla gelip gitmiyoruz. Biz oynamaya hazırız. Türk askeri gibi 7-24 hazırız. Önlemleri elden bırakmıyoruz. Her hafta kulüpler korona virüs testi yaptırıyor. Almanya'da ligler başladı. Her zamanki gibi futbol oynandı. Saha içinde bir fark göremedim. Biz hastalıkla yaşamasını öğrenmeliyiz. Hayat devam ediyor. Gereken tedbirleri alıp önümüze bakmamız gerekiyor" diye konuştu.



BARROW'A AF ÇIKMADI

Yukatel Denizlispor'da hazırlıklar sürerken, başkan Ali Çetin federasyonun yurt dışı yasağına rağmen izinsiz olarak ülkesine giden Gambiyalı Madou Barrow'u affetmeyeceklerini söyledi. Daha önce iki kez şehri terk etmeye hazırlanırken yöneticiler tarafından ikna edilen Barrow'a kapıları kapatan yönetim, tazminat davası açmaya hazırlanıyor. Çetin, "Barrow sportif ahlaka yakışmayan bir tavır sergiledi. Bu onun ilk vukuatı değil. Kendisine borcumuzda da yok, hatta o bize borçlu. Barrow'u asla affetmem" diye konuştu.

SEBAHATTİN ALP