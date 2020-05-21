Kanarya’da 2 sürpriz aday

Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın ayrılığının ardından teknik direktör konusu bir türlü netleşmedi. Fenerbahçe taraftarı teknik direktörün kim olacağını beklerken sürpriz bir isim sarı-lacivertlilerin gündemine geldi. son olarak Fiorentina'yı çalıştıran 45 yaşındaki teknik adam Vincenzo Montella önerildi. İtalyan isim Türkiye'ye gelmeye sıcak bakıyor.

MİRSAD TÜRKCAN TEKLİF ETTİ

Öte yandan Fenerbahçe'de de forma giyeh eski basketbolcu yeni menajer Mirsat Türkcan ise Bayern Munih'in eski hocası Niko Kovac'ı Fenerbahçe'ye teklif etti. Yönetimin teknik direktör kararını kısa süre içinde vermesi bekleniyor. Bundesliga'da Eintracht Frankfurt'u da çalıştıran 48 yaşındaki Kovac Bayern Munih'ten sezon başında gönderilmişti.