Karşıyaka aynen devam

Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı, gelecek sezonda da futbol, basketbol ve voleybol da aynı teknik kadrolarla yola devam etmeyi düşündüklerini belirtti. Kalıcı başarılar için istikrarlı bir sistemin olması gerektiğini belirten Büyükkarcı, "Basketbolda Ufuk hocamız ile sözleşmemiz devam ediyor. Futbolda Soner Tolungüç'ün gelmesiyle yakalanan başarı ortada. Geçtiğimiz günlerde Soner hocamızla bir araya geldik, para bile konuşmadık. Karşıyaka'da nasıl bir organizasyon yapabiliriz, akademide ne gibi değişiklikler yapabiliriz, bunları konuştuk. Onu Süper Lig'de de takımın başında görmek istiyorum. Umarım uzun yıllar çalışma fırsatımız olur" dedi.

FİLEDE ROTA ŞAMPİYONLUK

Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı, şöyle devam etti: "Voleybolda altyapıdan geçlerimiz ile şubemiz büyük bütçeli rakiplere karşı her sezon Play-Off yarışında yer alıyor. Gelecek sezonda Tamer Çamlıbel ile devam edip hedefimizi Sultanlar Lig'i olarak koyduk" dedi. Kulüpte mali anlamda disiplini sağladıklarını belirten Başkan Büyükkarcı, "Mali anlamda yeni yeni kanamayı durdurduk. Kurumsallığımızı oturtup, sportif başarı ile büyümeyi planlıyoruz. Bunun için yönetimdeki arkadaşlarımızla çok çalışıyoruz."





PLAY-OFF POTASINDA

3. Lig 2. Grup'ta teknik patron Soner Tolungüç yönetiminde fırtına gibi esen Karşıyaka, 5. sırada bulunuyor. 26 maçta 12 galibiyet, 7 beraberlik, 7 mağlubiyet elde eden yeşil-kırmızılılar, 43 puanla Play- Off hedefine emin adımlarla ilerliyor. Kaf-Kaf, kalan 6 maçını en iyi sonuçlarla kapatıp, 2. Lig yarışının içinde olmayı hedefliyor.





YARI FİNALE KADAR ÇIKTI

ING Basketbol Süper Ligi başantrenör Ufuk Sarıca yönetiminde 2. sırada tamamlayan Pınar Karşıyaka, Europe Cup'ta da yarı finale kadar yükselmeyi başarmıştı. KSK'nin, yeni sezonda Avrupa'da rotası FIBA Şampiyonlar Ligi'ne kaydı. Yeşil-kırmızılılar, gruplara kalırsa FIBA'dan 400 bin Euro katılım payı alacak.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ