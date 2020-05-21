Kartal’dan gençlik harekatı

Yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmek için planlamasını oluşturan Siyah-Beyazlılar, çalışmalarını sürdürüyor. Alman kaleci Loris Karius'un ayrılığı sonrasında; Başakşehir'den Volkan Babacan ve Samsunspor'dan da Nurullah Aslan için girişimlerde bulunan Kara Kartal, Aytemiz Alanyaspor'un sok beki N'Sakala'yla da söz kesti. Kale ve savunma hattının ardından Beşiktaş, orta saha için de harekete geçti.

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

Kara Kartal'ın, Kayserispor'un genç yıldız adayı Emre Demir'i de gözüne kestirdiği ortaya çıktı. Kayseri'de bu sezon 13 karşılaşmaya çıkıp 1 gol atan 16 yaşındaki 10 numara, sağ ve sol kanat bölgelerinde de forma giyebiliyor. Kulübüyle 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan 1,75'lik futbolcu için Kara Kartal'ın, sezon sonunda Kayseri'nin kapısını resmen çalması bekleniyor. Beşiktaş'ın Emre'yi, takasta oyuncu kullanıp ek olarak para formülüyle renklerine bağlamayı planladığı kaydedildi.