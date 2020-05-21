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Haberler Spor KSK’nin çalışkan üçlüsü

KSK’nin çalışkan üçlüsü

KSK’nin çalışkan üçlüsü
Giriş Tarihi: 21.5.2020

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) korona virüs salgınıyla ara verilen alt liglerin yeni-den başlangıç tarihini 12 Haziran'dan 18 Temmuz'a ertelerken, 3. Lig 2. Grup ekibi Kar-şıyaka'da aylardır tesislerde kalan 3 futbol-cu, karara rağmen antrenmanlarını sürdürüyor. Kaf-Kaf'ta Cenk Özbey, Hakan Kuş ve Musta-fa Değirmenci, ligler 19 Mart'ta süresiz olarak ertelendikten sonra Çiğli Selçuk Yaşar Tesis-leri'nde kalıp sahada bireysel antrenmanlarını sürdürdü. Mayıs ayı başında tesislerde takım olarak toplanıp 6'şarlı gruplar halinde antren-manlara başlayan yeşil-kırmızılı futbol-cular, TFF'nin geçen hafta aldığı ertele-me kararıyla yeniden evlerine dağıldı.

TOPBAŞI 8 HAZİRAN

En az 4 ay ara verilecek ligde Tür-kiye Futbol Federasyonu'nun kararı-na rağmen tesislerden ayrılmayan Cenk, Hakan ve Mustafa, çalışmalarını sürdürü-yor. Kaf-Kaf'ın tarih yeniden değişmez veya aksi bir karar alınmazsa 8 Haziran'da takım halinde tekrar toplanması bekleniyor.

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