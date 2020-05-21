Menemen kadrosunu koruyacak

Tarihinde ilk kez mücadele ettiği TFF 1. Lig'de başarılı bir sezon geçiren Ekol Göz Menemenspor'da kurmaylar takımın iskeletini korumak istiyor. Sarı-lacivertli çatı altında herkesin mutlu olduğunu belirten futbol şube sorumlusu Recep Ersoy, "Yakaladığımız başarıda en önemli etken aile havası içinde olmamız. Teknik direktörümüz Cenk Laleci'den aldığımız rapor takımın korunması yönünde. Biz de yönetim olarak bunu başarmak için oyuncularımızla görüşmelerimizi yapacağız" diye konuştu.

HERKES MUTLU VE HUZURLU

Ersoy, şöyle devam etti: "Burada herkes mutlu ve huzurlu. Gelecek sezon kadromuza katacağız nokta transferlerle daha iyi işlere imza atmak istiyoruz. Menemenspor hiçbir zaman hedefsiz olmamıştır. Bunu hem ligler başladığında hem de gelecek sezon herkes görecek." İzmir ekibinde, kaptan Taşkın Çalış, stoper Jasmin Trtovac, kaleci Amir Güren, sol kanat Mehmet Boztepe, sağ kanat Mustafa Çeçenoğlu ve defans Selim Aydemir'in sezon sonu sözleşmesi bitiyor. Kurmaylar bu oyuncuların hepsini takımda tutmak için çaba sarf edecek.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ