Müthiş hamle

Adis Jahovic ve Demba Ba gittikten sonra gol yollarında bir türlü etkili olamayan Göztepe, kadrosuna hem skor yükünü çekecek, hem de takımın havasını değiştirecek golcüler almak için harekete geçti. Sarı-kırmızılıların hedefindeki isimlerin ise Alanyaspor'da müthiş işlere imza atan Papiss Cisse ve Junior Fernandes'in olduğu öğrenildi. Alanyaspor'un iki sezon önce Çin ekibi Shandong Luneng'ten transfer ettiği Cisse ile 2.5 sezon önce Hırvatistan şampiyonu Dinamo Zagreb'ten aldığı Fernandes'in bu sezon sonunda sözleşmelerinin bitiyor olması sarı-kırmızılı ekibin iştahını kabartıyor.

AYRILIK SİNYALLERİ VERDİLER

Özellikle bu sezon müthiş işlere imza atan ikili yönetimin kendilerinden istediği indirim talebine olumsuz yanıt verirken sosyal medyadan da ayrılık sinyalleri vermişti. Göztepeli yöneticilerin Cisse ve Fernandes'in menajerleriyle ön görüşme yaptığı ve bu görüşmelerin de son derece olumlu geçtiği öğrenildi. 34 yaşındaki Cisse, sosyal medyadaki hesabından ayrılık sinyalleri verirken, "Henüz bizimle gelecek sezon için bir görüşme talebi olmadı. Ne olacağını bilemiyorum. Teklifler var, değerlendiriyorum" demişti. Fernandes ise önceliğinin Alanyaspor olacağını söylerken, "Gelen teklifler var. Duruma göre değerlendireceğim" diyerek açık kapı bırakmıştı.



JEROME YOLCU DENİZ BELİRSİZ

Göztepe'de yolcular belirlenmeye başladı. Sarıkırmızılılarda iki sezondur forma giyen ve bekleneni veremeyen Jerome'la yolların kesin olarak ayrılması bekleniyor. Jerome'nin gitmesi yönünde rapor veren teknik direktör İlhan Palut'un, diğer golcü Deniz ile ilgili ise henüz karar vermediği öğrenildi. Sözleşmesi sona erecek olan Deniz'in takımda kalmayı çok istediği öğrenildi.



GÖZTEPE'DEN VETO YEMİŞTİ

Fransa'ta Metz'te 6, Almanya'da Freiburg'ta 3 ve ardından da İngiltere'de Newcastle United'ta 5 sezon forma giyen Papiss Cisse futbol hayatı boyunca hep dünya futbolunun gündeminde oldu. 34 yaşındaki Cisse kariyerinde 298 maçta 134 gol attı. Çin'in Luneng takımından Alanya'ya gelen Cisse iki sezonda 55 maçta 33 gol kattı. Cisse Alanyaspor'a gelmeden önce Göztepe ile görüşmüş ama dönemin teknik adamları Ghilas'ın sözleşmesinin devam etmesi nedeniyle transferden vazgeçmişti.



KARİYERİ ÇOK PARLAK

Futbola ülkesi Şili'de başlayan Junior Fernandes, ardından Bundasliga ekibi Bayer Leverkusen'in formasını giydi. 2013'te gittiği Hırvatistan'da Dinamo Zagreb takımında üst üste üç kez lig şampiyonluğu iki de kupa zaferi yaşadı. Futbol kariyerinde 4 takımda görev yapan 31 yaşındaki Junior Fernandes 281 karşılaşmada 99 gol kaydetti. Fernandes 15 kez de ülkesinin Milli takımında görev yaptı.

OGÜN ÖZDEMİR