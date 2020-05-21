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Haberler Spor Nomads şampiyon

Nomads şampiyon

Nomads şampiyon
Giriş Tarihi: 21.5.2020

Galler'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle askıya alınan Birinci Futbol Ligi'nde 2019-2020 sezonu tescil edilirken, lider Connah's Quay Nomads'ın şampiyon olduğu duyuruldu. Galler Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, ülkede futbol sezonunun sonlandırıldığı ve liglerde maç başı puan ortalamasına göre sıralama yapıldığı belirtildi.

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