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Haberler Spor Okçulukta sampiyon Göztepeli Yasemin

Okçulukta sampiyon

Okçulukta sampiyon Göztepeli Yasemin
Giriş Tarihi: 21.5.2020

Türkiye Okçuluk Federasyonu'nun 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlama programı çerçevesinde gerçekleştirdiği 19 Mayıs Gençlik Kupası Okçuluk Yarışması'nda zafer Göztepeli Yasemin Ecem Anagöz'ün oldu. Toplam 8 şehirde ve 10 ayrı tesiste video konferans yöntemi ile bir araya gelen okçular klasik yay kadınlarda kıyasıya yarıştı. Okçuluk branşında 19 Mayıs Gençlik Kupası'nda sporcu Yasemin Ecem Anagöz şampiyon oldu.

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