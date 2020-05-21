Sonuçlar negatif moraller pozitif

Korona virüs salgını sebebiyle lige verilen arada karantina kurallarına uyan ve bu süreyi evlerinde çalışarak geçiren Fenerbahçeli futbolcular dün sabah sahaya indi. Son saha çalışmasını 18 Mart'ta yapan sarı-lacivertliler 45 gün sonra ilk kez Can Bartu tesislerine geldi. Günlerdir hijyenik bir şekilde tutulan tesislerde futbolcular 4'lü gruplar halinde çalışırken mesafeli düz koşu yaptıkları görüldü.

TAKIMIN BAŞINDA EMRE VARDI

Oyuncular ısındıktan sonra kültürfizik hareketleri yaparak kasları esnettiler. Son olarak özledikleri meşin yuvarlağa da kavuşan futbolcular bir süre topla çalışma yaptılar. Antrenörler Zeki Göle ve Volkan Demirel ile kaptan Emre Belözoğlu yönetiminde gerçekleşen antrenmanlarda futbolcuların hırslı ve istekli oldukları gözlendi.