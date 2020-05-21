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Haberler Spor Trabzonspor Misic’i istiyor

Misic’i istiyor

Trabzonspor Misic’i istiyor
Giriş Tarihi: 21.5.2020

Trabzonspor'da Jose Sosa ile sözleşme yenileme çalışmaları sürerken Arjantinli oyuncunun takımda kalmasının zor olduğu ve bu doğrultuda PAOK forması giyen Josip Misic için harekete geçildiği iddia edildi. PAOK'ta kiralık olarak forma giyen oyuncunun bonservisi, Sporting'de bulunurken Yunan ekibi, Misic etrafında bir takım kurmak adına oyuncunun bonservisinin mutlaka alınmasını istiyor.

31 MAÇTA 6 GOL ATTI
PAOK'un oyuncuyu satın almak için bulunan 2 milyon Euro'luk opsiyonunu önümüzdeki ay içinde kullanması bekleniyor. 25 yaşındaki oyuncu, bu sezon PAOK formasıyla çıktığı toplam 31 karşılaşmada 6 gol, 11 asistlik performans sergileyerek dikkatleri çekemeyi başardı

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