‘Antrenmanlara gelmeyebilirler’

Premier Lig'de antrenmanlara başlayan Liverpool'da teknik direktör Jurgen Klopp, gündeme dair önemli açıklamalar yaptı. Klopp kendisini güvende hissetmeyen futbolcuların antrenmalara gelmek zorunda olmadığını söyledi. Ligde en yakın rakibine büyük bir fark atan Liverpool'a alacağı 2 galibiyet şampiyon olması için yetecek.