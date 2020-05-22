A.Ordu’nun prensi Onur

Altınordu'nun altyapısında yetişen 20 yaşındaki sağ bek Onur Taha Bakır, bu sezon forma giydiği maçlarda ortaya koyduğu müthiş performansla göz doldurmayı başarmıştı. Geçen sezon Niğde Anadolu FK'da kiralık olarak oynayan genç oyuncu, "TFF 1. Lig'de forma giymek gerçekten çok zor. Ancak, Altınordu Futbol Akademisi'nden sonra gittiğim Niğde Anadolu FK'da çok tecrübe kazandım. Keçiörengücü maçında talihsiz bir şekilde omuzumdan sakatlandım. O sakatlık olmasaydı çok daha iyi durumda olacaktım. Koronavirüs sonrası en iyi durumda sahalara dönüp formayı tekrar kapmak istiyorum" dedi. Genç oyuncu bu sezon 10 resmi maçta Altınordu forması giydi ve 1 asist yaptı.

İKİNCİ KEZ TEST YAPILDI

Altınordu'da teknik heyet ve futbolculara ikinci kez Kovid-19 testi yapıldı. Altınordu kulübünden yapılan yazılı açıklamada, idari ve teknik kadro ile futbolculara Selçuk'taki İsmet Orhunbilge Tesisleri'nde İzmir İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından ikinci kez Kovid- 19 testi yapıldığı bildirildi. Sağlık çalışanlarına teşekkür edildiği açıklamada, futbol takımının çalışmalarını sosyal mesafe kurallarına uyarak devam ettiği belirtildi. Kırmızı-lacivertli ekibe ilk yapılan testlerin hepsi negatif çıkmıştı.