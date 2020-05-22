Aslan kaynak arıyor

Korona virüs sonrası kulüpler mali yönden büyük zarar görürken, sarı-kırmızılılar, iki ay sonra oyunculara ödeme yapmaya hazırlanıyor. Bilindiği gibi Galatasaray, sporcular dışında kalan diğer personelinin maaşlarını gününde yatırarak, onların korona virüs günlerinde mağdur olmamasını amaçlamıştı. Sezonun başlamasıyla beraber oyuncuların mali yönden olumsuz etkilenmesini istemeyen sarı-kırmızılı idareciler bu konuda büyük hassasiyet gösteriyor. Futbol takımının bir aylık giderinin yaklaşık 50 milyon lira olduğu ve ilk planda bunun yarısının ödenmeye çalışılacağı öğrenildi. Cim-Bom'da pandemi döneminde ikinci proje de geliyor. İki gün önce seyircisiz maçlarda belli bedel karşılığı taraftar maketi koyma projesini, "Sensiz olmaz Galatasaray" ismiyle duyuran sarı-kırmızılılar bu kez de maske işine el atıyor.

G. SARAY LOGOLU MASKE

Sponsorluk görüşmelerini sürdüren sarı-kırmızılılar mağazalarında kulüp logolu maske satışı gerçekleştirecek. Bu iki kampanyadan elde edilecek yaklaşık 25 milyon lira ile oyunculara ödeme yapılması hedefleniyor.