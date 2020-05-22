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Haberler Spor Başakşehir hem lig hem Avrupa’da iddialı

hem lig hem Avrupa’da iddialı

Başakşehir hem lig hem Avrupa’da iddialı
Giriş Tarihi: 22.5.2020

Başakşehir'in teknik direktörü Okan Buruk devam edecek lig ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Futbolculara yapılan tüm korona virüs testinin sonuçlarının negatif çıktığını ve çalışmalara başladıklarını söyleyen Buruk, hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyledi. Buruk, küme düşmenin kaldırılması ihtimaliyle ilgili, "Kümeden düşmenin olup olmayacağına karar verecek olan TFF'dir. Bu süreç bazı takımlar için avantaj olabilir." ifadelerini kullandı. Kalan dönemdeki hedefleri sorulan teknik adam, "Bu yıl Başakşehir olarak şampiyonluğu istiyoruz. UEFA'da hedef çeyrek final. Ligin 21 takımla oynanmasını gerçekçi bulmuyorum." dedi.

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