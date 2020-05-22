Geçtiğimiz günlerde yapılan corona virüsü testi pozitif çıkan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den iyi haber geldi. Son dakika haberine göre Başkan Çebi'nin yapılan ikinci Covid-19 testi negatif çıktı.
Futbol camiasında daha önce Fatih Terim, Abdurrahim Albayrak, Yusuf Günay ve Göksel Gümüşdağ gibi isimler de corona virüsünü yenmişti.Juventuslu futbolcuların Kovid-19 test sonuçları açıklandı
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin koronavirüs test sonucu belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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