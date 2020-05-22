Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin koronavirüs test sonucu belli oldu

Geçtiğimiz günlerde yapılan corona virüsü testi pozitif çıkan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den iyi haber geldi. Son dakika haberine göre Başkan Çebi'nin yapılan ikinci Covid-19 testi negatif çıktı.

Futbol camiasında daha önce Fatih Terim, Abdurrahim Albayrak, Yusuf Günay ve Göksel Gümüşdağ gibi isimler de corona virüsünü yenmişti.

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