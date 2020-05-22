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Haberler Spor Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin koronavirüs test sonucu belli oldu

Başkanı 'nin test sonucu belli oldu

Koronavirüse yakalanan Başkanı 'nin son testi negatif çıktı. camiasında daha önce , Abdurrahim Albayrak, Yusuf Günay ve gibi isimler de corona virüsünü yenmişti.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin koronavirüs test sonucu belli oldu

22.05.2020, 10:34 Güncelleme Tarihi: 22.05.2020,11:07

Geçtiğimiz günlerde yapılan corona virüsü testi pozitif çıkan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den iyi haber geldi. Son dakika haberine göre Başkan Çebi'nin yapılan ikinci Covid-19 testi negatif çıktı.

Futbol camiasında daha önce Fatih Terim, Abdurrahim Albayrak, Yusuf Günay ve Göksel Gümüşdağ gibi isimler de corona virüsünü yenmişti.

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