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Haberler Spor Beto haber bekliyor

haber bekliyor

Beto haber bekliyor
Giriş Tarihi: 22.5.2020

Beşiktaş'ın Karius'un yerine düşündüğü Beto yönetimden haber beklediğini söyledi. Sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan file bekçisi, "Menajerim birçok takım ile görüşme halinde. Benim gönlüm Göztepe'de. Fedakarlık yapmaya hazırım. Yönetimden haber bekliyorum" dedi.

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