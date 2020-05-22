Cenk Avrupa radarında

Altay'ın 20 yaşındaki genç stoperi Cenk Özkacar'a Süper Lig ve Avrupa kulüplerinin radarına girdi. İzmir ekibinin Profesyonel Futbol Şube Sorumlusu Hilmi Bozok, transfer sezonu öncesi genç oyuncularına gelen teklifler hakkında değerlendirmelerde bulundu. Altay'da ortaya koyduğu futbolla dikkatleri çeken 2000 doğumlu oyuncuyu Süper Lig'den 6 takımın yanı sıra Avrupa'dan da İngiltere, İtalya, Almanya ve Fransa'dan önemli kulüplerin takip ettiğini ifade eden Bozok, "Şu an sadece Süper Lig'e konsantre olmuş durumdayız. Genç stoperimizin kulübümüzle sözleşmesi de devam ediyor. Kendisi Altay'da olmaktan dolayı çok mutlu. Cenk için gelen teklifler olsa da bunu sezon sonuna bıraktık. Sezon sonunda Cenk'in gelişimi ve Altay'ın menfaatleri doğrultusunda en iyi kararı vereceğiz" diye konuştu.

ÖNCELİĞİM ALTAY

Cenk ise, kariyer hedefi hakkında, "Ümit Milli Takım'a çağrıldım. Öncelikli hedefim Altay forması ile Süper Lig'de mücadele edip sonra A Milli takımda oynamak. Ben şu anda hedeflere odaklandım" dedi.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ