Denizli’den müthiş atak

Süper Lig'de önümüzdeki sezonun planlamasına şimdiden başlayan Yukatel Denizlispor'da orta sahaya arayışlar sürüyor. Yeşil-siyahlı yönetim, Polonya ekibi Wisla Plock'ta forma giyen Dominik Furman'ı gündemine aldı. Polonyalı futbolcunun sezon sonunda sözleşmesi sona ererken, 27 yaşındaki futbolcu Polonya Ligi'nde bu sezon oynadığı 26 karşılaşmada 6 gol attı, 6 da asist yaptı. 3 kez Polonya Milli Takımı'nda oynayan Dominik Furman, Legia Varşova, Toulouse, Hellas Verona'da oynadı. Legia Varşova'yla 3 lig ve 3 kupa şampiyonluğu bulunan Furman, kariyerinde 241 karşılaşmaya çıktı, 21 gol attı. Denizlispor, kaleye yine Polonyalı getiriyor. Horoz, Hollanda ekibi Heerenveen'de görev alan 27 yaşındaki Filip Bednarek'e teklif götürdü. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Bednarek, Twente, Utrecht ve De Graafschap'ta forma giydi, futbol yaşamında 130 maça çıktı.

SOL BEKE RYBUS

Denizlispor, savunma hamlesi için Rusya Premier Lig ekibi Lokomotiv Moskova'nın Polonyalı sol beki Maciej Rybus'a kanca attı. Yeşilsiyahlılar, kulübüyle sözleşmesi sona erecek olan 31 yaşındaki futbolcu için Fenerbahçe ve Göztepe ile çekişiyor. Legia Varşova, Terek Grozny, Lyon ve Lokomotiv Moskova'da oynayan Rybus, kariyerinde 235 maça çıktı, 25 gol attı. Rybus, Polonya Milli Takımı'yla da 38 maçta oynadı.

SEBAHATTİN ALP