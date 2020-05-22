Futbolda değişim rüzgarı

Süper Lig başkanlarından oluşan Kulüpler Birliği'nin Futbol Federasyonu Nihat Özdemir ile yapılan toplantının içeriğiyle ilgili önemli bilgiler geliyor. Önceki gün yapılan toplantıda en önemli maddelerden birisinin de yabancı oyuncu sayısı olduğu öğrenildi. İddialara göre 17 kulüp yabancı sayısının 8'e düşmesini isterken, bir tek Galatasaray mevcut kuralın devamını talep etti. Kulüpler, "Yaşadığımız mali sıkıntılar ortada. Yabancılara dökeceğimiz onca parayı kendi gençlerimiz için kullanalım. Bunu yapamazsak bu işin altından kalkamayız. Altyapıya daha fazla eğilmeliyiz" görüşünü savundular.



İSTEYEN YERLİ OYNATSIN!

G.Saray Kulübü 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak ise öneriye sıcak bakmadıklarını belirterek, "Avrupa'daki rakiplerimizle baş edebilmemiz için mevcut uygulamanın devam etmesi gerek. İsteyen kulüp istediği kadar yerli ve genç oyuncu oynatabilir. Kararı Futbol Federasyonu versin" dedi.



KARADENİZ'DE OYNAYALIM

Galatasaray Asbaşkanı Abdürrahim Albayrak'ın ligin kalan 8 haftanın İstanbul'da yapılması teklifine ise birçok kulüp karşı çıktı. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Eğer böyle bir şey olacaksa Karadeniz'de olsun. Ordu, Giresun, Rize, Trabzon ve Samsun'da yeteri kadar tesis var" dedi. Kulüp başkanlarının bazıları maçların normal statüde oynanmasını isterken, bazıları da "Federasyon Bilim Kurulu ile görüşsün ve maçın normal statüde mi yoksa tek bir kentte mi oynanacağına karar versin" dedi. F.Bahçe Başkanı Ali Koç ise kupa takviminin değişmemesi gerektiğini vurguladı. Futbol Federasyonu nihai kararı 28 Mayıs'ta verecek.



DÜŞME KALKARSA BİR İLK YAŞANACAK

TFF Başkanı Nihat Özdemir ile Kulüpler Birliği'nin gerçekleştirilen toplantının ardından ligden düşmenin kaldırılması gündeme geldi. Nihat Özdemir, 7 kulübün düşme olmaması ve gelecek sezon 21 takımlı bir lig oynanması yönünde talepte bulunduğunu açıkladı. Özdemir konuyu değerlendireceklerini söyledi. Bu öneri hayata geçerse, profesyonel liglere geçilen 1959'dan bu yana ilk kez 21 takım aynı sezonda mücadele edecek. Düşmenin kalkmasını isteyen kulüplerin, Rize, Ankaragücü, Kayseri, Kasımpaşa, Konya, Gençlerbirliği ve Yeni Malatya oldukları öğrenildi. Ayrıca kalan maçlarda 5 oyuncu değişikliği ile ilgili onay da önümüzdeki günlerde resmilik kazanacak.