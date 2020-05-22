Gitti şampiyonluk

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka'nın genel menajeri Selim Çınar, FIBA Avrupa Kupası'nın eylül ayında dörtlü final oynatma planının olduğunu hatırlatıp, "15 Haziran'a kadar şekillenecek. Oradan çıkacak haberi bekliyoruz. Müzemize bir Avrupa kupası kazandırma gücümüz ve inancımız var" dedi. Yeni bir kadroyla bu sezon muhteşem işlere imza attıklarını söyleyen Çınar, "FIBA Avrupa Kupası'nda yarı finale kadar geldik. En iyi galibiyet oranına ulaştığımız ligde de lider Anadolu Efes'e son saniye basketiyle kaybettiğimiz 1 maç var. Böyle bir sezonun elden kayıp gitmiş olması hepimiz adına üzücü. Lig devam etse belki de şampiyon olacak" diye konuştu.

DOĞRU BİR KARARDI

Selim Çınar, Basketbol FederasyonununKovid-19 salgınından dolayı ligleri şampiyon ilan etmeden ve küme düşme olmadan sonlandırma kararının doğru ve hakkaniyetli olduğunu da belirterek, "Mevcut şartlarda bir takıma şampiyonluk verilseydi bu takımın şampiyonluğundan ziyade Pınar Karşıyaka'nın son saniye basketiyle kaybettiği şampiyonluk daha çok konuşulurdu" ifadelerini kullandı.



O KUPAYI İSTİYORUZ

Selim Çınar 15 Haziran'da FIBA Avrupa Kupası'nın şekilleneceğini belirterek, "Müzemize bir Avrupa kupası kazandırma gücümüz ve inancımız var. Diğer taraftan ne anlatırsak anlatalım cümle gelip tek bir şeye bağlanıyor. Her şeyin başı sağlık, kimsenin elinde olan bir durum değildi bu. Gelecek sezon hangi Avrupa organizasyonunda mücadele edeceğimizi bilmiyoruz. FIBA ve ULEB ile görüşmelerimiz sürüyor" dedi.