G.Saray’dan dev hamle

süper Lig'de üst üste 2 yıl şampiyon olarak Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılan Galatasaray, gelecek sezon bu kulvara uygun bir kadro kurmayı da hedefliyor. Avrupa'da son 2 yıldır istediği performansı ortaya koyamayan Galatasaray'da Fatih Terim'in uzun süredir istediği isim yeniden gündeme geldi. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in bu sezon şampiyonluk elde edilirse yönetimden Liverpool'un yıldızı Shaqiri'yi isteyeceği kaydedildi.

KİRALAMA FORMÜLÜ

Kosova asıllı İsviçreli milli futbolcunun ikna edilmesi için de Şampiyonlar Ligi kozu kullanılacak. 28 yaşındaki hücum oyuncusunun Kosova'dan dolayı Türk kültürüne yakın olduğu için ikna edilebileceği de konuşuluyor. İngiliz ekibiyle 2023 yılına kadar kontratı bulunan Shaqiri, kulübünde fazla forma şansı bulamıyor. Liverpool da kadroda yer açmak için yıldız oyuncu ile yolların ayrılmasına sıcak bakıyor. Güncel piyasa değeri 16 milyon euro olarak gösterilen Shaqiri için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapılacak.