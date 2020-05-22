Haberler Spor Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Pakistan'a başsağlığı mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bugün Karaçi kentinde yaşanan elim uçak kazası bizleri derinden üzdü. Kazada hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyorum. Dost, kardeş ülkemiz Pakistan’ın başı sağ olsun. Bu mübarek Ramazan gecesi dualarımız sizinle, acınızı paylaşıyoruz." ifadelerine yer verdi.