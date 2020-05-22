Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Pakistan'ın Karaçi kentinde meydana gelen uçak kazası nedeniyle başsağlığı mesajı paylaştı.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün Karaçi kentinde yaşanan elim uçak kazası bizleri derinden üzdü. Kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Dost, kardeş ülkemiz Pakistan'ın başı sağ olsun. Bu mübarek ramazan gecesi dualarımız sizinle, acınızı paylaşıyoruz" ifadelerine yer verdi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Pakistan'a başsağlığı mesajı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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