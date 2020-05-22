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Haberler Spor İdmanlar başladı

İdmanlar başladı

İdmanlar başladı
Giriş Tarihi: 22.5.2020

Galatasaray'da son yapılan test sonuçlarının negatif çıkmasının üzerine planlandığı gibi idmanlar kaldığı yerden yeniden başladı. 14 Mayıs Perşembe günü tüm oyunculara, teknik direktör Fatih Terim ve yardımcıları ile performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki tüm çalışanlara korona virüs testi yapılmış; performans ekibindeki bir yardımcı personelin sonucunu pozitif çıkmıştı. Bu vaka nedeniyle idmanlar iptal edilmişti. Dünden itibaren Galatasaraylı oyuncular günde çift idmanla 12 Haziran'da başlaması beklenen Süper Lig'e hazırlanacaklar.

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