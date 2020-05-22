Kalan 8 maçın 5’i deplasmanda

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren lider Trabzonspor'un 12 Haziran'da başlayacak ligdeki kaderini deplasman maçları belirleyecek. 5 Mayıs'tan itibaren çalışmalarına başlayan bordomavililer kalan 8 maçın 5'ini deplasmanda 3'ünü ise evinde oynayacak. Karadeniz ekibi Süper Lig'in başlamasıyla birlikte üst üste Göztepe ve Alanyaspor deplasmanlarına gidecek. Bu maçların ardından evinde Ankaragücü'nü konuk edecek Trabzon daha sonra da Galatasaray ile İstanbul'da karşılaşacak. Sonraki 4 maçın 3'ünü dış sahada oynayacak olan Trabzonspor, daha sonra Antalyaspor ile evinde karşılaşıp ardından Denizlispor'a konuk olacak. Son iç saha maçında Konya'yı ağırlayacak Trabzon ligi Kayseri'deki maçla noktalayacak.