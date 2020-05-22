Kappel ve Kerim karantina altında

TFF 1. Lig'de haziran ayında başlayacak liglere hazırlıklarını Gaziemir Kutlu Aktaş Tesisleri'nde sürdüren Altay'ın gözü yolda. Hollanda'dan gelen Kappel ile Almanya'dan Türkiye'ye dönen Kerim Avcı'nın bayram sonrası takıma katılacağı öğrenildi. Yurtdışından gelen oyuncular, İstanbul Güngören Fatih Sultan Mehmet Erkek Öğrenci Yurdu'nda karantiya alındı. Yıldız futbolcuların bireysel idmanlarını aksatmadan sürdürdüğü bildirildi. Karagümrük maçında sakatlanan ve 6 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklanan Kerim Avcı'nın da tamamen iyileştiği, öğrenildi. İki oyuncunun İzmir gelmesiyle birlikte idmanlar tam kadro halinde sürdürülecek.