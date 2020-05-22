Karşıyaka’ya ‘Süper’ teklif

Karşıyaka'nın 21 yaşındaki sol kanat oyuncusu Doğukan İnci'nin bir çok Süper Lig kulübünün radarına girdiği öğrenildi. Bu sezon attığı ve attırdığı gollerle takımının Play-Off barajında olmasında büyük katkı sağlayan oyuncu için şimdiden kulübün kapısını çalan önemli kulüplerin olduğu bildirildi. Doğukan'ın kendileri için çok önemli olduğunun altını çizen Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı, "Doğukan'ı Süper Lig'den kulüplerin istediği doğrudur.



KALDIRILACAK KUPA VAR

Teknik heyetimizden alacağımız rapor sonrası önümüze bakacağız. Kulüp menfaatleri ve Doğukan İnci'nin geleceği için en doğru kararı vermek istiyoruz. Doğukan genç yaşına rağmen maddi ve manevi olarak büyük özverilerde bulunan ve çok karakterli bir sporcumuz" dedi. Büyükkarcı, "Pandemi sonrası kulüpler geleceğe yatırım yapmak için genç isimlere yöneliyor. Oyuncumuz Doğukan da onlardan biri. Önü açık bir futbolcu. Şuan ne kulüp ismi ne de bonservis ücreti konuşmak için erken. Önümüzde tamamlayacağımız bir lig ve kaldırmak istediğimiz bir kupa var. O yolda Doğukan sahada gerekeni yapacaktır" dedi.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ