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’ın hedefi Volkan

Siyah-beyazlılar, Karius’un ardından kaleci arayışına başlamıştı. ’ın ’a haber gönderdiği öğrenildi.

Kartal’ın hedefi Volkan
Giriş Tarihi: 22.5.2020

Premier Lig ekibi Liverpool'dan kiralanan ve 2 yıllık kontratının son ermesine kısa bir süre kala sözleşmesini tek taraflı fesh ederek takımdan ayrılan Loris Karius'un ardından Beşiktaş'ta son 8 haftada 19 yaşındaki Ersin Destanoğlu kale için 1 numaralı isim olmuştu. Genç file bekçisi ve Utku Yuvakuran'la ligin kalan bölümünü tamamlayacak olan siyah-beyazlılar, gelecek sezon için; Samsunspor'dan Nurullah Aslan ve Başakşehir'den Volkan Babacan'la temaslarını sürdürüyor. Kaleci hamlesinde yeni haftada Volkan'ın üzerine yoğunlaşan yönetimin, 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunması sebebiyle Başakşehir'in bonservis talebinde bulunduğu oyuncu için kararını verdi.

MESAJ GÖNDERDİLER
Tecrübeli eldivenle her konuda el sıkışan Beşiktaş'ın, 31 yaşındaki kaleciye, 'Bonservisini al, öyle gel' dediği, başarılı ismin de alacaklarına karşılık fesih için İstanbul temsilcisiyle görüştüğü öğrenildi. Volkan eğer yönetimle anlaşabilirse sezonun bitişiyle birlikte kendisini siyah-beyazlı renklere bağlayacak imzayı atacak.

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