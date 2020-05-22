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Haberler Spor Kasımpaşalı Quaresma Kartal’a haber gönderdi

Kasımpaşalı Quaresma Kartal’a haber gönderdi

Kasımpaşalı Quaresma Kartal’a haber gönderdi
Giriş Tarihi: 22.5.2020

Ricardo Quaresma'nın futbol kariyerini Beşiktaş forması altında noktalamak istediğini belirterek yönetime başvurdu. Devre arası olaylı bir şekilde Kasımpaşa'ya transfer olan 36 yaşındaki Portekizli futbolcunun geri dönüşe hazır olduğu belirlendi. Siyah-beyazlı yönetimin ise gitmeden önce kulübü FIFA'ya şikayet etmesi yüzünden Q7'ye yeniden kapıları açmayı düşünmediği ifade edildi. Beşiktaş'ın yakın tarihinde tribünlerin en çok sevdiği isimlerin başında gelen Ricardo Quaresma, taraftarlardan sosyal medyada destek istiyor.

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