Malaga’dan toplu çıkarma

İspanya La Liga kulübü Malaga, korona virüsün getirdiği finansal kriz nedeniyle kulübün hayatta kalmasını sağlamak için oyuncu sözleşmelerini askıya alacaklarını veya feshedeceklerini açıkladı. Endülüs ekibi, toplu işten çıkarma kararı alan ilk kulüp oldu. Yapılan açıklamada "Malaga Futbol Kulübü, toplu işten çıkarma prosedürüne başlama kararı verdi. Kulüp, iş sözleşmelerinin feshi veya askıya alınması için bir iş düzenleme dosyası hazırlamama kararı aldı" ifadeleri kullanıldı.