  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Spor Malaga’dan toplu çıkarma

Malaga’dan toplu çıkarma

Malaga’dan toplu çıkarma
Giriş Tarihi: 22.5.2020

İspanya La Liga kulübü Malaga, korona virüsün getirdiği finansal kriz nedeniyle kulübün hayatta kalmasını sağlamak için oyuncu sözleşmelerini askıya alacaklarını veya feshedeceklerini açıkladı. Endülüs ekibi, toplu işten çıkarma kararı alan ilk kulüp oldu. Yapılan açıklamada "Malaga Futbol Kulübü, toplu işten çıkarma prosedürüne başlama kararı verdi. Kulüp, iş sözleşmelerinin feshi veya askıya alınması için bir iş düzenleme dosyası hazırlamama kararı aldı" ifadeleri kullanıldı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Malaga’dan toplu çıkarma haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA