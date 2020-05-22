Miha Zajc’a Rusya’dan teklif

Fenerbahçe'nin elden çıkarmaya çalıştığı Miha Zajc için Krasnodar kapıyı çaldı. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Rus ekibinin Sloven 10 numara için 3 milyon Euro'yu gözden çıkardığı belirtildi. Sarı-lacivertliler, 25 yaşındaki Zajc için Empoli'ye 3,5 milyon avronun yanı sıra Salih Uçan'ı vermişti. Geçen sezonun devre arasında Fenerbahçeye gelen Zajc o sezon 10 maçta forma giymiş ve 2 gol kaydetmişti. Bu sezon başından itibaren Ersun Yanal'ın çok fazla şans vermediği Sloven futbolcu 6 lig maçında oynayıp 1 gol atmıştı.