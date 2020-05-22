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Haberler Spor Salah maskesiyle soygun yaptılar

Salah maskesiyle soygun yaptılar

Salah maskesiyle soygun yaptılar
Giriş Tarihi: 22.5.2020

Mısır'ın başkenti Kahire'de Premier Lig temsilcisi Liverpool'un Mısırlı yıldız futbolcusu Muhammed Salah'ın maskesini takarak soygun girişiminde bulundular. Mağazayı soymaya çalışan soyguncuların 4 kişi ve silahlı oldukları öğrenildi. Silahlı soyguncular güvenlik güçleri tarafından mağazada kıskıvrak yakalandı.

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