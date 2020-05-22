Şartlı maaş ödemesi

Lecce Kulübü'nden yapılan açıklamada, futbolcularla mart ayı maaşlarında feragat etmeleri yönünde anlaşma sağlandığı belirtildi. Takımın Serie A'da kalması halinde söz konusu maaşların bonus olarak futbolculara ödeneceği kaydedildi. Lecce, yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle askıya alınan ligde 18. sırada yer alıyor.
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